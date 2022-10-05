Aydın'da Amatör Spor Haftası kutlamaları coşkulu bir şekilde başladı

Amatör Spor Haftası, bu yıl da tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da kutlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu koordinesinde, her yıl düzenlenen ‘Amatör Spor Haftası' etkinlikleri, yapılan törenin ardından protokolün ve sporcuların katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Amatör Spor Etkinlikleri, Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasının önünden başlayan kortej yürüyüşünün ardından Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen sportif etkinlikler ile son buldu.

Amatörlerin sporun kalbi olduğunu belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Bu sene ki Amatör Spor Kulüpleri haftası, "Amatörler sporun kalbidir" sloganıyla başladı. Ben amatör spor kulüplerine, sporcularına antrenörlerine canı gönülden teşekkür ederim.Tüm spor dostu olan vatandaşlarımızın Amatör Spor Kulüpleri Haftası'nı kutluyorum. 2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan takdirleriyle Aydın ilinde yaklaşık 41 tane yeni tesisin çalışmalarına başladık. Şu anda bu çalışmaların hepsi önümüzdeki günlerde başlanacak ve 2023 yılında hizmete sunulacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Haftamız kutlu olsun, sağlıkla kalın, sporla kalın” şeklinde konuştu.