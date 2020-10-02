Aydın'da Ambulans Sürüş Teknikleri eğitimi verildi

Kovid-19 tedbirleri alınarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilen dört gün ve 32 saat süren eğitimde 12 personele, ''Araç Mekaniği ile İlgili Öneriler ve Basit Arızaların Tanımlanması, Araç Bakımı ve Temizliği, Sürüş Hazırlıkları, Araç Güvenlik Sistemleri, Ambulanslarda Hız Problemleri, Araç Kontrolü ve Takip Mesafesi Kavşaklar, Geçiş Üstünlüğü, Virajlar ve Sollama Kuralları ,Trafikteki Özel Durumlar, Ambulanslarda Siren ve Işık Kullanımı - Ambulans Kazaları, ve uygulamalı panik fren, T-Sokak, slolom parkuru, kontrollü fren, şerit değiştirme, paralel park, akü takviyesi, lastik değişimi, kaçamak manevra, panik fren, günlük bakım, dokuma parkuru'' konularında eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz de uygulama eğitiminde ambulans kullanarak zorlu parkurları test etti. İl Sağlık Müdürü Açıkgöz 112 personeline teşekkür ederek; "Gerek pandemi döneminde büyük bir özveri ile Kovid pozitif hastalarımızın transferinde gerekse acil sağlık hizmetlerinin hiç aksamadan yürütülmesinde gösterdiğiniz başarı her türlü övgüye değer. Birlikte çalışmaktan büyük bir onur duyuyorum. İlimizin sağlık hizmetleri kalitesine katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri hep koruyup sevdiklerinize bağışlasın” temennisinde bulundu.