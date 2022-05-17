İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın'da ani sıcaklık düşüşü yaşanması bekleniyor

Aydın genelinde hava sıcaklıklarında Perşembe ve Cuma günü ani düşüş yaşanması bekleniyor.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “halken mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde 5-10 derece azalarak, 19 Mayıs Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günleri mevsim normallerinin 2 ile 5 derece altında seyretmesi bekleniyor. 21 Mayıs 2022 Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde (3 ile 6 derece) seyredeceği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.