Aydın'da “Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı” eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü2nden eğitim ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “ Ülkemizde çocuklara yönelik birçok koruyucu ve geliştirici çalışma yürütülmektedir. Yürütülen birçok program ve projenin ortak hedefi daha sağlıklı nesiller olmuştur. Bakanlığımızca "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" yürütülmektedir. Bu programın temel amacı anne sütü ve emzirmesin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesidir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Bebek Dostu ve Anne Dostu Hastane olan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 20.12.2021-24.12.2021 tarihleri arasında "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi" verilmiştir. Eğitim sonrasında Hastane Başhekimi Doç.Dr. Duygu Eren Dağlar ve hastane yönetimi tarafından eğitimciler Dr. Elif Yalçın, Hemşire Kader Işık, Hemşire Gülşah Aktaş, Hemsire Esra Bozkurt, Ebe Sıdıka Akköprü ve Ebe Tuba Mazmanoğlu'ya teşekkür belgesi takdim edilmiştir” denildi.