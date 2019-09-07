Aydın'da anne ve çocuk sağlığı anlatıldı

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen “Anne ve Çocuk Sağlığı” temalı etkinlikleri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı personeliyle okul müdürler, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

Seyda Kayhan Anaokulu ve Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde aile hekimliği, talasemi, gebe bilgilendirme sınıfları, yenidoğan taramaları, anne sütü, bebek ve çocukluk çağı aşıları, el hijyeni, ağız diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında öğrenci, veli ve okul çalışanlarına sunumlar eşliğinde eğitimler, stand çalışmaları ile broşürlü bilgilendirmeler yapıldı.

Eş zamanlı olarak okulların spor alanlarında öğrenciler ile fiziksel aktivite etkinliği düzenlendi. Standlarda katılımcılara vücut analiz cihazıyla ölçümler yapılarak Obezite Danışma Birimlerine yönlendirildi.

Öğrenci ve veliler tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinliklerle ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; “Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyet ve etkinliklerle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlık okuryazarlığının artırılması ve sağlıklı yaşam kültürünün oluşturulmasını sağlamak başlıca hedefimizdir” denildi.