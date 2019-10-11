Aydın'da Anneler Buluşması'nın ikincisi gerçekleşti

Efeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay başlatılan ‘Anneler Buluşması'nın ikincisi Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleşti.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü projede, konuşmacı olarak Psikiyatri Uzmanı Dr. Gökhan Aksu anneler ile bir araya geldi. Dr. Aksu anneler ile teknoloji bağımlılığındaki dış faktörleri konuştu. Teknoloji bağımlılığında en önemli etkenin arkadaşlardan ve aileden alınan örnek davranışlar olduğunu vurguladı.

Dr. Aksu etkinlikte yaptığı konuşmada, “Çocuklarımıza evde ve dışarıda geçirdiği zamanları doğru kullanmasını öğretmemiz gerekiyor. Burada ilk faktör kaliteli zaman geçirmek ve bu zamanı kullandığı kişilerle etkili iletişim kurmasını sağlamak. Çocuklarımız yan yana geldiğinde birbirilerine telefon uygulamaları önerilerinde bulunmamalılar. Ebeveynler olarak tam olarak sorumluluğumuz burada. Çocuklarımızı istikrarlı fakat kısıtlayıcı olmadan, belirli zaman aralıklarında teknoloji ile bir araya getirmeliyiz, böylelikle çocuklarımızın sağlıklı iletişimlerindeki en önemli problemi yavaş yavaş ortadan kaldıracağız” dedi.

Etkinliüğe katılan anneler, çocuklarının teknoloji bağımlılıklarındaki sıkıntıları paylaşarak, buluşmanın kendileri ve çocukları için çok verimli olduğunu dile getirdi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde ikincisi gerçekleşen buluşmalar, Fatih ve Mesudiye Mahallelerinde devam edecek.