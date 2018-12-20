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Aydın'da antik eşya sergisi ilgi gördü

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iki meraklının bir araya getirdiği antika eşyaların yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki meraklının bir araya getirdiği antika eşyaların yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.


Milli Aydın Bankası'nda açılışı gerçekleştirilen antik eşyaların yer aldığı sergi açılışına Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yılmaz Akkan ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.


Sergiyi düzenleyen antika meraklıları Gülizar Aydemir ve Ahsen Akcanlı, kendi ördükleri el işleri, doğadan topladıkları palmiye yaprağı ve çam fıstığı kabukların süslemesi ile elde edilen


ürünlerin yanı sıra birçok antika eserin sergide yer aldığını söyledi.


Sergiyle 2018 yılının geride bırakılıp daha eskiye gidilebilmesinin amaçlandığını ifade eden Gülizar Aydemir, 1940 yılından halılar, dikiş ve nakışlar, eski haritalar ve çeşitli süs eşyaların mevcut olduğunu kaydetti.


Serginin gün içinde 10.00 ila 17.00 saatleri aralarında yıl başına kadar tüm halkın ziyaretine açık olduğu belirtildi.

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