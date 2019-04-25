Aydın'da antiterapi çalıştayı düzenlendi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen ve Erasmus+ Programı Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘Be(e) therapy Therapeutic Effects of Apitherapy in Higher Education' adlı proje kapsamında “Antiterapi Uygulamaları ve Yükseköğrenimdeki Yeri” adlı çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, ADÜ öğretim üyeleri ve Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Dünya Sağlık Örgütüne göre geleneksel tıbbı tanımlarken, geleneksel tıbbın fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanı sıra sağlıklı yaşamın sürdürülebilir olmasında da kullanılan çok kadim bir yöntem olduğunu ifade etti. Bu yöntemlerin, “tamamlayıcı tıp” veya “alternatif tıp” olarak adlandırılan dallarla gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bu yöntemler arasında akupunktur, apiterapi, hidroterapi, aromaterapi, hipnoz, masaj, osteopati gibi bir çok yöntem vardır. Apiterapi ise bal arısı ürünlerinin sağlık amaçlı kullanımı şeklinde tanımlanabilir ve ürünlerinin sadece insan değil, hayvan ve bitki sağlığında da hem koruma hem de tedavi etmek amacıyla kullanıldığı tedavi şeklidir. Arı ürünleri dediğimiz zaman en çok aklımıza gelen baldır. Bunun dışında arı sütü, polen, arı ekmeği, apilarnil, propolis, arı zehiri, ana arı larvası, arı yogası gibi tedavide kullandığımız ürünler gelmektedir” dedi.

Ülkemizin her alanda olduğu gibi arıcılık alanında da kıymetli bir coğrafyaya sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, literatüre kayıtlı 12 bin bitki ve 4 bine yakın endemik türle dünyanın en zengin coğrafyalarından birinde olduğumuzu hatırlattı. Düzenlenen çalıştayın alanla ilgili eksikliklere ilişkin bir strateji geliştirmek adına önemli olduğunu vurgulayan Aldemir, ADÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Yılmaz ve Prof. Dr. Mete Karacaoğlu'na, projenin paydaşı 4 misafir ülke temsilcilerine, Çanakkale On Sekiz Mart ve Balıkesir Üniversitesi temsilcilerine teşekkürlerini iletti.

Proje Koordinatörü ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz ve Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin sunumlarında apiterapide kullanılan arı ürünleri için önemli sorunları, arı ürünleri, tedavi edici özellikleri ve yükseköğrenimdeki yerini anlattı. Apiterapinin son yıllarda Avrupa'da sıklıkla kullanıldığını ifade eden Yılmaz ve Baytekin, “Apiterapi popüler bir tedavi yöntemidir. 2000'li yılların başından bu yana bu alanda çalışmalar artmıştır. Arıcıları destekleme noktasında artışlar olmuştur. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığının bu konuyla ilgili çalışmaları var. Arı ürünlerinin üretiminden pazarına kadar herhangi bir denetimin olmaması, bu ürünleri doğrudan etkilemiştir” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e ve Prof. Dr. Harun Baytekin'e katılım belgelerini ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu takdim etti.