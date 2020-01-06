Aydın'da araç sayısı 456 bin 112'ye ulaştı

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, Aydın ilinde toplam araç sayısının 456 bin 112'ye ulaştığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. 2018 yılı Kasım ayında toplam araç sayısı 447 bin 480 iken, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında bir artış göstererek 456 bin 112'ye ulaştı.

Otomobil sayısı 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 182 bin 689'a ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 182 bin 689 adet otomobil, 10 bin 554 adet minibüs, 2 bin 940 adet otobüs, 69 bin 659 adet kamyonet, 8 bin 979 adet kamyon, 132 bin 328 adet motosiklet, 48 bin 238 adet traktör ve 725 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 4 ile motosiklette gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 5 bin 92 adet ile motosiklette gerçekleşti.

13 bin 632 aracın devri yapıldı

2019 yılı Kasım ayında Aydın'da toplam 13 bin 632 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 8 bin 984 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 571 adet ile kamyonet, 930 adet ile motosiklet, 692 adet ile traktör, 242 adet ile minibüs, 142 adet ile kamyon, 66 adet ile otobüs ve 5 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.