Aydın'da araç sayısı 536 bin oldu

Aydın'da Şubat ayında toplam araç sayısı 531 bin 767 oldu, 2 bin 438 aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2023 yılı Mart ayında araç sayısı, 206 bin 684 otomobil, 10 bin 441 minibüs, 2 bin 781 otobüs, 80 bin 489 kamyonet, 10 bin 82 kamyon, 168 bin 896 motosiklet, bin 135 özel taşıt ve 55 bin 973 traktör olmak üzere toplam 536 bin 481 oldu.

Aydın'da 2023 Mart ayında toplamda 16 bin 221 aracın devri yapıldı. Bunların 9 bin 701'i otomobil, 244'ü minibüs, 56'sı otobüs, 3 bin 91'i kamyonet, 148'i kamyon, 2 bin 32'si motosiklet, 43'ü özel taşıt ve 906'sı traktör olarak gerçekleşti.