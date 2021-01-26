Aydın'da araç sayısı arttı

Aydın'da araç sayısı yüzde 4,4 artarak 475 bin 929 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Aydın'da 2019 yılı Aralık ayında toplam araç sayısı 456 bin 56 iken, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 oranında bir artış göstererek 475 bin 929'a ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 3,8 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artışla 189 bin 265'e ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 189 bin 265 adet otomobil, 10 bin 588 adet minibüs, 2 bin 895 adet otobüs, 72 bin 611 adet kamyonet, 9 bin 96 adet kamyon, 140 bin 453 adet motosiklet, 50 bin 207 adet traktör ve 814 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 11,4 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 7 bin 925 adet ile motosiklette gerçekleşti.

2020 yılı Aralık ayında Aydın'da toplam 7 bin 697 taşıtın ise devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 4 bin 243 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 412 adet ile kamyonet, 916 adet ile motosiklet, 680 adet ile traktör, 228 adet ile minibüs, 127 adet ile kamyon, 63 adet ile otobüs ve 28 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 319 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Aralık ayında toplam bin 319 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 573 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 443 adet ile otomobil, 151 adet ile kamyonet, 138 adet ile traktör, 10 adet ile kamyon, 3 adet ile özel amaçlı araçlar ve 1 adet ile otobüs geldi.