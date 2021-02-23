Aydın'da araç sayısı arttı

Aydın'da toplam araç sayısı yüzde 4,4 oranında artarak 477 bin 986 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da 2020 yılı Ocak ayında toplam araç sayısı 457 bin 801 iken, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 oranında bir artış göstererek 477 bin 986'ya ulaştı. Otomobil sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 190 bin 90'a ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 190 bin 90 adet otomobil, 10 bin 588 adet minibüs, 2 bin 894 adet otobüs, 72 bin 950 adet kamyonet, 9 bin 123 adet kamyon, 141 bin 117 adet motosiklet, 50 bin 393 adet traktör ve 831 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 12,6 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 8 bin 376 adet ile motosiklette gerçekleşti.

"6 bin 978 taşıtın devri yapıldı"

2021 yılı Ocak ayında Aydın'da toplam 6 bin 978 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 3 bin 877 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 405 adet ile kamyonet, 759 adet ile motosiklet, 564 adet ile traktör, 199 adet ile minibüs, 122 adet ile kamyon, 41 adet ile otobüs ve 11 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

"Aydın'da bin 877 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı"

2021 yılı Ocak ayında toplam bin 877 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 773 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 697 adet ile otomobil, 253 adet ile kamyonet, 122 adet ile traktör, 19 adet ile kamyon, 10 adet ile özel amaçlı araçlar ve 3 adet ile minibüs geldi.