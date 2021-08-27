Aydın'da araç sayısı arttı

Metropol şehirlerden birisi olan Aydın'da, Temmuz ayı içerisinde toplam araç sayısı artış göstererek 489 bin 302 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da 2020 yılı Temmuz ayında toplam araç sayısı 467 bin 7 iken, 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 oranında bir artış göstererek 489 bin 302'ye ulaştı.

Otomobil sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 193 bin 776'ya ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 193 bin 776 adet otomobil, 10 bin 513 adet minibüs, 2 bin 844 adet otobüs, 74 bin 552 adet kamyonet, 9 bin 299 adet kamyon, 145 bin 978 adet motosiklet, 51 bin 440 adet traktör ve 900 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 19 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 129 adet ile motosiklette gerçekleşti.

9 bin taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Temmuz ayında Aydın'da toplam 9 bin 172 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 5 bin 631 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 640 adet ile kamyonet, bin 194 adet ile motosiklet, 387 adet ile traktör, 168 adet ile minibüs, 97 adet ile kamyon, 38 adet ile otobüs ve 17 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

2021 yılı Temmuz ayında toplam bin 928 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada bin 11 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 500 adet ile otomobil, 253 adet ile kamyonet, 95 adet ile traktör, 66 adet ile kamyon, 2 adet ile minibüs ve 1 adet ile otobüs geldi.