Aydın'da araç sürücüleri ‘şiddet'e karşı bilgilendirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri yol devriyesi sırasında araç sürücülerine yönelik 'Jandarmadan Şiddete Sıfır Tolerans' faaliyeti gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği 'Jandarmadan Şiddete Sıfır Tolerans' sloganıyla düzenlediği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Efeler ilçesi yol emniyet ve kontrol noktasında araç sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Etkinlikte toplam 110 vatandaşa, KADES ve Kadına El Kalkamaz mottosu anlatılarak bilgilendirilirken, kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirildi. Ayrıca farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.