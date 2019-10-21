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Aydın'da araç yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halinde olan bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halinde olan bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay Girne Mahallesi 2077 sokakta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2077 sokakta seyir halinde olan 09 CFA 40 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldiğini gören otomobil sürücüsü hemen otomobilini durdurdu. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri aracın motor bölümündeki yangını kısa sürede söndürdü. Motor bölümünde oluşan yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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