İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da araç yangını

Aydın’ın Nazilli ilçesinde seyir halinde olan araç yanarak küle döndü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halinde olan araç yanarak küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli-Aydın karayolu üzerinde seyreden araçtan bir anda alevler yükselmeye başladı. Araç sürçüşü aracını yol kenarına park ederek, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler bir anda bütün aracı sardı. İtfaiye ekipleri aracı saran alevleri söndürürken araç küle döndü.


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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