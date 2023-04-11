Aydın'da araç yangını

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli Otobanı Havalimanı Kavşağı mevkiinde seyir halinde olan 09 KT 365 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelerek kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.