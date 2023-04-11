İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın'da araç yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli Otobanı Havalimanı Kavşağı mevkiinde seyir halinde olan 09 KT 365 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelerek kullanılmaz hale geldi.



Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.