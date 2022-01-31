Aydın'da Aralık ayında ithalat ve ihracat arttı

Aydın'da Aralık ayında ithalat yüzde 45,9, ihracat ise yüzde 32,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Aralık ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,9 artarak 102 milyon 313 bin dolar, ithalat ise yüzde 32,9 artarak 30 milyon 159 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 24. il olurken ithalatta ise 27. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 76,75 ile 78 milyon 530 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 13,48 ile 13 milyon 795 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 9,76 ile 9 milyon 981 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 85,80 ile 25 milyon 875 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 9,61 ile 2 milyon 898 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,58 ile 1 milyon 380 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2021 yılı Aralık ayında Aydın'dan en fazla ihracat İtalya'ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 12 milyon 503 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya'yı 9 milyon 204 bin dolar ile İspanya ve 7 milyon 941 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

2021 yılı Aralık ayında Aydın'a en fazla ithalat Çin'den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 10 milyon 33 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin'i sırasıyla 5 milyon 458 bin dolar ile İtalya ve 1 milyon 993 bin dolar ile Almanya izledi.