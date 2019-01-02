Aydın'da arama kurtarma derneğine ilk yardım eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Aydın Umut Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği üyelerine yönelik Temel İlkyardım Eğitimi verildi.
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından iki gün ve 16 saat süren ilk yardım eğitimine 20 personel katıldı.
İlk yardım eğitmenleri ATT Hatice Meral, ATT Ramazan Koyuncu ve Tıbbi Sekreter Hüseyin Sinan tarafından verilen eğitimde, 'Temel İlkyardım Eğitimi' kapsamında personel eğitime tabi tutuldu. Eğitime katılan personele, genel ilkyardım bilgileri, hasta ve yaralının, olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.