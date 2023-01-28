Aydın'da aranan 3 şahsı jandarma yakaladı

Aydın'da jandarma ekipleri Kuyucak, Karacasu ve Söke'de üç aranan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kuyucak ilçesinde “ Kasten Yaralama” suçundan aranan ve hakkında toplam 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., Karacasu ilçesinde “ Basit Cinsel Saldırı” suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O., Söke ilçesinde “ Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçundan aranan ve hakkında toplam 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.