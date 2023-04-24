Aydın'da aranan 6 şahıs, jandarma tarafından yakalandı

Aydın'ın Köşk, Koçarlı, Bozdoğan ve Efeleri ilçelerinde hakkında hapis cezası bulunan 6 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Köşk ilçesinde “Kamu Malına Zarar Verme ve Hırsızlık” suçlarından aranan ve hakkında toplam 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.D. isimli şahıs ve “uyuşturucu” suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıs, Koçarlı ilçesinde hayvan hırsızlığı ile alkollü veya uyuşturucu etkisinde araç kullanmak suçlarından aranan, hakkında toplam 8 yıl 7 ay 26 gün hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs ve “uyuşturucu” suçundan aranan, hakkında toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şahıs, Bozdoğan ilçesinde “Nitelikli Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmek” suçundan aranan, hakkında toplam 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.Ö. isimli şahıs, Efeler ilçesinde “Basit Tehdit, Hakaret, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan aranan, hakkında toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs olmak üzere jandarma ekipleri tarafından 6 aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.