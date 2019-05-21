Aydın'da aranan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sırasında yakalanan aralanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında haklarında yakalama emri olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada “Konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan aranma kaydı bulunan T.B., “Borçlunun ödeme şartını ihlali” suçundan aranma kaydı bulunan M.Y., “Borçlunun ödeme şartını ihlali” suçundan aranma kaydı bulunan Ö.S., “Basit yaralama” suçundan aranma kaydı bulunan Y.T., “Taksirle ölüme neden olma” suçundan aranma kaydı bulunan H.M.K., “Basit yaralama” suçundan aranma kaydı bulunan İ.O., “Tehdit” suçundan yakalama kararı bulunan T.C. isimli şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerde Ö.S., Y.T., H.M.K., İ.O. serbest bırakılırken, M.Y. ve T.C. ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi.