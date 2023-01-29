Aydın'da aranan aranan şahıslar jandarmaya takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre farklı tarihlerde; Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde 'göçmen kaçakçılığı' suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'nde 'göçmen kaçakçılığı' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.ve İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'nde 'dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.