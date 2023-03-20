İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da aranan FETÖ üyesi yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Nazilli İlçe Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan A.İ.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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