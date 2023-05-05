İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da aranan şahıs kıskıvrak yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan ve hakkında hapis cezası olan şahıs, yunus ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan ve hakkında hapis cezası olan şahıs, yunus ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanmak suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası olan K.G. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan firari şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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