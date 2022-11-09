Aydın'da aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarmanın engeline takıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde yapılan operasyonda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan E.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde de ekipler, yapılan operasyonda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan Ş.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.