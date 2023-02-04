Aydın'da aranan şahıslar jandarmaya takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; Söke ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan hakkında toplam 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T. ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek ve bulundurmak' suçundan hakkında toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.