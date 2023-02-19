Aydın'da aranan şahıslar jandarmaya takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda İncirliova ilçesinde; Osmanbükü Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında 'alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma' suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y., Karabağ Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında 'mala zarar verme' suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T. ve Osmanbükü Mahallesinde yapılan devriye esnasında 'dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.