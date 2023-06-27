Aydın'da arife yoğunluğu

Aydın'da Kurban Bayramı arifesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da arife gününde yoğunluk yaşandı. Bayram öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlara akın etti. Kıyafet almak isteyen vatandaşlar mağazalara giderken, marketler ve kuruyemişçilerde de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Aydın'da çarşıya akın eden vatandaşlar bayram alışverişlerini yaparken, dükkanlarını açan esnaflar ise beklenen yoğunluğun olduğuna dikkat çekti.

Önceki arife günlerine oranla çarşı ve pazarların dolduğunu ifade eden esnaflardan Süleyman Aydınoğlu ise “Bu bayram tam bayram gibi oldu. Beklenen yoğunlukla karşılaştık. Çarşılar doldu. İnşallah bize de bayram olacak. Şimdiden tüm vatandaşların bayramı mübarek olsun” dedi.

Cadde ve sokaklar doldu taştı

Ayrıca, bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar semt pazarları ve fırınlarda da yoğunluk oluştururken, Aydın sokaklarında da beklenenin üzerinde oluşan trafik sebebiyle sokak ve caddeler arabalarla doldu. Trafik ekipleri de vatandaşların mağdur olmaması adına gün boyu yoğun mesai harcadı.