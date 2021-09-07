Aydın'da aşı hizmetleri yerinde verilmeye başlandı

Aydın'da Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan aşı seferberliği kurumlarda da devam ediyor. Şoförler Odası başkanı Semih Özmeriç'in talebi üzerine odanın hizmet binasında da aşılama çalışması gerçekleştirildi. Kurum çalışanlarının yanı sıra çevredeki vatandaşlar ve odaya hizmet almaya gelen şoförler de ayaklarına gelen sağlıkçılara aşılarını yaptırdı.

Korona virüs salgını dolayısıyla dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de önce sağlık ardından ekonomik ve sosyal anlamda ciddi sıkıntıların yaşandığını belirten Aydın Şoförler Odası başkanı Semih Özmeriç, "Salgına karşı en etkili önlemlerin başında aşının geldiği uzmanlarca açıklandı. Aydın olarak toplu taşıma ve taksi hizmet veren şoförlerimiz genelde aşılarını yaptırdı. Hem çalışanlarımızı korumak hem de hizmet almak için odamıza gelenlerin ve komşularımızın da aşılama hizmetinden faydalanması için Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yerinde aşılama yapılması hususunda talebimiz oldu. Sağ olsunlar talebimizi olumlu yanıt verdiler. Oda olarak hem üyelerimize hem de çeşitli hizmetlerden faydalanmak üzere odaya gelen vatandaşlarımız ve komşularımız bu hizmetten faydalanıyor” diyerek salgını atlatmak için herkesin aşı olmasını tavsiye etti.