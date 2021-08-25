Aydın'da aşı olmayanlara test zorunluluğu geliyor

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Korona virüs ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, aşılama çalışmaları da hız kesmiyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde vatandaşların aşıya erişebilirliğini artırmaya yönelik projeler geliştirilirken, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Gönüllülük esasıyla devam eden aşı çalışmalarında, toplum sağlığının korunabilmesi adına alınan yeni kararlar kapsamında, 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle aşı olmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu getirilecek. Alınan kararlara göre aşı olmaktan tereddüt eden vatandaşların daha iyi bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecek ve sinema, tiyatro ve konser gibi toplu olarak bulunulan alanlarda aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirilecek.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada; “Aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilerek valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülecektir. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecektir. Bu çerçevede işletmeciler, organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.