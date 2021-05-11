Aydın'da aşı sayısı yarım milyona ulaştı

Tam kapanma sürecine giren Aydın'da aşılama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında hastanelere gidemeyen vatandaşların ikinci doz aşıları evlerinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde vatandaşların evlerine giden ekipler, aile hekimleri ile birlikte ikinci doz aşı çalışmalarını gerçekleştirdi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili yapılan açıklamada “Hastanelerimizde her gece saat 24'e kadar devam eden aşılama çalışmalarında sağlık tesislerimize gelemeyen vatandaşlarımızın 2.doz aşılamaları, İdari izin sürecinde de Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Hekimlerimiz tarafından adreslerine ulaşılarak yapıldı. Efeler İlçesi Kocagür Mahallesi Muhtarı Orhan Akrancı'nın desteği ile mahallede yaşayan vatandaşlarımızın 2.doz aşılamaları toplu olarak aile hekimlerimiz tarafından gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

“Aydın'da aşı sayısı yarım milyonu buldu”

Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı çalışmalarında birinci doz uygulanmasının yanı sıra ikinci doz aşılamaları da aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan anlık verilere göre Aydın'da yapılan aşı rakamları ise yarım milyona ulaştı. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde, 11 Mayıs Salı günü verilerine göre ülke genelinde toplam 25 milyon 262 bin 553 aşı yapıldı. Türkiye aşı tablosuna bakıldığında ise Aydın'da 281 bin 378 kişiye birinci doz, 218 bin 795 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplam 500 bin 173 aşı vuruldu. Alınan tedbirler ile birlikte il genelinde vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başlanırken Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden de vatandaşların rehavete kapılmaması uyarısı yapıldı.