Aydın'da askeri helikopterin de katıldığı tatbikat nefes kesti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen ve bir askeri helikopterin de katıldığı arama kurtarma tatbikatı nefes kesti.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Aydın, Muğla ve Denizli Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinden (UMKE) 130 kişinin katıldığı ve üç gün süren eğitimlerin final bölümü tatbikatla son buldu. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği bir binada patlama oldu. Patlama sonrasında bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgenin güvenliğini sağlarken, enkaz altında kalan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye sevk edildi. Enkazdan ağır yaralı olarak kurtarılan 2 kişi ise Aydın Jandarma Filo Komutanlığından gelen Skorsky tipi helikopterle Adnan Menderes Üniversitesi hastanesine götürüldü.

Aydın, Denizli ve Muğla UMKE ekipleri tarafından üç gündür devam eden tatbikatı başarı bir şekilde sonlandırdıklarını ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Bu tatbikattaki amacımız eskilerimizin söylediği gibi 'Barışta ter dökmeyenler savaşta kan döker' derler. O yüzden biz de böyle hiç kimsenin arzu etmediği ama günümüzün gerçeği olan en başta deprem, sel felaketi, patlamalar, yangınlar gibi doğal afetlerde ya da sonradan oluşan afetlerde yaralı, kurtarma, enkaz kaldırma çalışmalarının uygulamalı eğitimini yaptı arkadaşlarımız. Burada senaryo gereği bir patlama sonrasında 12 tane patlamada yaralının enkaz altında kaldığı tespit edildi. Bunlardan iki tanesinin vefat etmiş olduğu tespit edildi. Diğer 10 yaralı da arkadaşlarımızın ve arama kurtarma köpeğimizin de katkısıyla sıkıştıkları yerde enkaz altında tespit edildi. Tıbbi gereklerine uygun olarak oradan çıkarılarak hastaneye nakli sağlandı. Bu tatbikatta üç gündür gece gündüz arkadaşlarımız burada çeşitli senaryolar üzerinde eğitimlerini sürdürüyorlar. Bugün bu senaryoların finalini yaşadık. Burada tabi paydaş kurumlarımız var. Gönüllü arama kurtarma ekiplerimiz dışında Jandarma Filo Komutanlığı bize helikopter desteğiyle tatbikatımıza katıldı. Biraz önce Skorsky tipi helikopterle birlikte alanımıza inerek buradan bir yaralımızı alıp üniversite hastanemize naklini sağladı. Yine yerel jandarma komutanlığımız, emniyet teşkilatımız, buradaki yerel sivil vatandaşımız ki senaryo gereği aile yakınlarını kaybetmiş bireylerin arama kurtarmada her zaman sıkıntıdır. Enkaz alanına girmek istemeleri, onların da katkıları var. Yaklaşık 130 kişinin görev almasıyla birlikte, çok güzel, çok verimli ve herkesin aldığı eğitim üzerine bir şeyler daha koyduğu bir tatbikat oldu" dedi.

Tatbikatta, Aydın, Denizli ve Muğla UMKE ekipleri ile Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK), Umut Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği, Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (TAKED) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) görev aldı.