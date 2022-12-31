İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da askerler kadına karşı şiddet konusunda bilgilendirildi

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelede vatani görevini yapan 490 askere eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelede vatani görevini yapan 490 askere eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliğince Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Aydın Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığında vatani görevini yapmakta olan 490 erbaş ve ere 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması ve Kadına El Kalkamaz Mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilerek, broşür dağıtıldı. Durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla erbaş ve erler ile birlikte “Kadına El Kalkamaz” pankartı açıldı.

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