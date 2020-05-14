Aydın'da ‘Askıda Su Faturası'na büyük ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin “Askıda Su Faturası” kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlk günde toplam 520 fatura ödendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar arasında dayanışma ve yardımlaşmayı büyütmek için "Askıda Su Faturası" uygulaması başlattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu uygulama Aydın'da büyük ses getirdi.

Hayırsever vatandaşlarla faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşları bir araya getiren uygulama ile alan el veren eli görmeden büyük bir yardımlaşma ağı kurulmuş oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla başlatılan projede ilk günde yaklaşık 40 bin TL değerindeki 520 fatura, hayırsever vatandaşlar tarafından ödendi. Çığ gibi büyüyen destekle ödenen fatura ve ücret tutarı her geçen dakika artıyor.

Böylelikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayının oluşturduğu birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek için de "Askıda Su Faturası" uygulamasıyla binlerce vatandaşa yardım eli uzatılmış oldu.

"Millet içinde imece olur" çıkışıyla yardımlaşma kampanyalarına olan bakış açısını ortaya koyan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İhtiyaç sahiplerine destek olmak hem bizlerin görevi hem de Anadolu kültürünün bizlere mirasıdır. Hele ki böyle alan elin veren eli görmediği yardımlaşmalar en doğru olanıdır. Bu kampanyaya destek olan tüm hayırsever vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Sistem Nasıl Çalışıyor

https://eaboneislemleri.aydinaski.gov.tr/fatura linki üzerinden yapılan imecede, "Fatura Bırak" ve "Fatura Al" şeklinde iki seçenek yer alıyor.

Daha önceden Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı'nca tespit edilen aboneler faturalarını bırakabiliyor. Ayrıca sisteme kayıtlı olmayan ve fatura bırakmak isteyen vatandaşlar da 444 13 40 numaralı telefondan kayıt yaptırabiliyor.

Fatura ödemek isteyenlerse siteye girerek "Fatura Al" seçeneğini seçerek bu yardımlaşma kampanyasına güç veriyor.