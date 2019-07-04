Aydın'da asrı çizgili yolar artıyor

Aydın'da Büyükşehir Belediyesi'nin imzası niteliğini taşıyan sarı çizgili yollar artmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce bir bölümü yapılan Ortaklar-Söke yolunun tamamı bitirilerek ulaşıma açıldı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Aydın genelinde yol çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu,"Uzun soluklu hedeflerimize ulaşmak için durmaksızın çalışıyoruz. Yaptığımız yollara yenilerini eklemeye devam ediyoruz" dedi.

10 kilometrelik yolun tamamı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yapılırken yolda çizgi çalışmaları yapıldı. Sıcak asfalt yapılan yol, çizgi çalışmalarının ardından vatandaşların kullanımına açıldı. Yolun orta refüjü de yapılırken, daha önce yine aynı bölgede Ortaklar- Organize Sanayi Bölgesi yolu yapılmıştı.

Çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri teker teker yerine getiriyoruz. Aydın genelinde yol çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.