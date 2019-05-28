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Aydın'da ASTE eğitimi devam ediyor

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilen ambulans sürüş teknikleri eğitimine (ASTE) devam ediliyor.


Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından Acil Sağlık Hizmeti İstasyonlarında çalışan personele yönelik Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) Eğitimi verildi.


Dört gün ve 32 saat süren eğitimde 21 personele eğitim gerçekleştirildi. Eğitmenler tarafından verilen eğitimde, ''Araç Mekaniği ile İlgili Öneriler ve Basit Arızaların Tanımlanması,Araç Bakımı ve Temizliği,Sürüş Hazırlıkları ,Araç Güvenlik Sistemleri, Ambulanslarda Hız Problemleri, Araç Kontrolü ve Takip Mesafesi Kavşaklar, Geçiş Üstünlüğü, Virajlar ve Sollama Kuralları ,Trafikteki Özel Durumlar ,Ambulanslarda Siren ve Işık Kullanımı - Ambulans Kazaları,ve uygulamalı panik fren,T-Sokak,slolom parkuru,kontrollü fren,şerit değiştirme,paralel park,akü takviyesi,lastik değişimi,kaçamak manevra,panik fren,günlük bakım,dokuma parkuru'' konularına yer verildi.

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