Aydın'da 'Atatürk Fotoğrafları Sergisi' Tekstil Park Sanat Galerisi'nde açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde Hanri Benazus koleksiyonundan 'Kurtuluş Mücadelesi'nin 100. Yılında Atatürk Fotoğrafları Sergisi' Tekstil Park Sanat Galerisi'nde açıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu serginin önemine dikkati çekerken tüm Aydınlıları sergiyi görmeye davet etti.

Serginin açılışına Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şube Başkanı Müslime Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve yüzlerce ziyaretçi katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Başkan Çerçioğlu, “Kurtuluş günlerimizi mutlaka kutlamalıyız ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmalıyız. Özgürlüğümüzü bize kavuşturan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

Toplam 177 fotoğrafın yer aldığı sergi 7 Ekim tarihine kadar her gün 15.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.