Aydın'da avcılar domuzla mücadele sezonu başlatıldı

Aydın'da tarımın ve çiftçilerin en büyük sorunu haline gelen yaban domuzlarına karşı mücadele başlatıldı. Artan şikayetle ve Ziraat Odaları'nın raporları doğrultusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Av Komisyonu Kararı ile Yaban Domuzu av kotasının 2'den 5'e yükseltilmesi ile avcılar 2018-2019 av sonunun domuzlarla mücadele sezonu ilan etti. Yaklaşık 2 aylık sürede 16 159 domuz avlanarak etkisiz hale getirilirken çiftçiler domuz popülasyonu ile mücadele eden yaban hayvanlarının da korunmasını istedi.

Bu yıl incirden zeytirne, cevizden kestaneye kadar çiftçinin domuzlardan dolayı ciddi sıkıntı yaşadığını ve domuzların Aydın'da tarıma verdiği zararın milyarla ifade edildiğini belirten İsa Süzer, eskiden sadece dağlarda tarım ürünlerine zarar veren domuzlar ovalara kadar indiği gibi yerleşim yerlerinde de ciddi zarara neden olmaya başladı. Bu yıl Aydın'da zeytin de yok. Az miktardaki zeytini de domuzlar dadandı. Gerek çiftçilerin gerekse ülke ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi için sürek avlarına ağırlık verdik Fırsat buldukça domuz avına ağırlık veriyoruz” dedi.

Şu anda domuzlarla mücadele eden başta çakal olmak üzere bazı av hayvanlarının avlanmasının yasak olduğu belirtilirken domuz popülasyonundaki bu artışın da domuzlarla mücadele eden hayvanların azalmasından kaynaklandığını belirttiler. 15 Mayıs'ta başlayan sürek avının 30 Mart 2019'a kadar devam edeceği belirtilirken Aydın'da yapılan sürek avları sonucu; Efeler'de 815, Söke'de 2 bin 30, Bozdoğan'da 640, Didim'de 2 bin 890, Germencik'te 820, Köşk'te 545, Yenipazar'da bin 715, Nazilli'de bin 190, Kuşadası'nda 905, Sultanhisar'da 370, Karpuzlu'da 465, Kuyucak'ta bin 60, Koçarlı'da 800, Çine'de 855, Buharkent'te 299, Karacasu'da 766 olmak üzere 16 bin 159 domuz vurulduğu öğrenildi.

Domuz varlığının halen çok fazla olduğunu ve köylere kadar indiğini belirten kırsal bölgedeki vatandaşlar, “Domuzlar eskiden dağlardaki ürünlere zarar verirdi. Şimdi domuzlar evlerimizin bahçelerine kadar indi. O kadar zararlı bir hayvan ki, girdiği bahçe ya da tarlada sadece karnını doyursa sıkıntı yok. Tüm tarlayı bozuyor” diyerek sıkıntının daha da büyümemesi sürek avlarının devam etmesini istediler.