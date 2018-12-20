Aydın'da ayın şoförüne ödülünü Ticaret İl Müdürü Yazıcı verdi

Aydın Son Durak Tesisleri'nde düzenlenen ayın şoförü ödülünün bu ayki konuğu Aydın Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı oldu. Aydın'da Kasım ayının şoförü seçilen Kadir Çalışkan ödülünü Yazıcı'nın elinden aldı. Yazıcı, Kadir Çalışkan'ı tebrik ederek, plaket ve küçük altın ödülünü takdim etti.

Ayın şoförü seçilen Çalışkan'ı tebrik eden 133 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, “Bu ayki ayın şoförü Kadir Çalışkan kardeşimiz. Ödülü kendisine daha önceki aylarda vermek isterdik ama, son 15 gün içerisinde Kadıköy Bulvarı üzerinde bir olay yaşandı. Arkadaşımız burada bir aracın yandığını fark ediyor ve şoförümüz yangın tüpü ile yanan araca müdahale ediyor ve aracın yanmasını önlüyor. Bu insanlık görevi olarak düşünebilir ama birçok insan bunlara duyarsız kalıyor. Şoför kardeşimizin bu duyarlılığı göstermesinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Aydın Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı da şoförlerin çok zor şartlar altında hizmet verdiğini belirterek, “Burada çalışan tüm şoförlerimiz ayın şoförü olmaya aday. Zor şartlar altında mesleklerini yürütüyorlar. Tabi ayın şoförü olarak içlerinden birinin seçilmesi için biraz daha öne çıkması gerekiyor. Kooperatifimizin uygulamasını çok beğeniyorum ve daha güzel çalışmalarda bulunmasını temenni ediyorum” dedi.

Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ise, “Geleneksel olan bu ödül töreni motivasyon açısından çok faydalı oluyor. Şoförlük mesleği beş duyu organının çalışması ile beraber insanın güzel ahlakı ile de çalışması önemlidir. Arkadaşlarımız bunu çok iyi temsil ediyor. Türkiye'nin onuru olan bir kooperatifin bizim odamıza da üye olan bir kooperatif olması beni de mutlu ediyor” dedi.

Son Durak Tesisleri'nde düzenlenen törene Aydın Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı, Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 133 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, kooperatif üyeleri ve şoförler katıldı.