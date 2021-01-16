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Aydın'da azılı suçlu kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde hakkında bir çok suç kaydı olan ve 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında bir çok suç kaydı olan ve 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.K isimli azılı suçlu polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri hakkında dolandırıcılık, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçlarından kaydı bulunan bir şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda K.K. kovalamaca sonucu yakaladı. K.K.'nın üzerinde tabanca ile 52 adet fişek ele geçirilirken, K.K. ile birlikte yakalanan N.B.'nin üzerinde ise pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan iki şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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