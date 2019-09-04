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Aydın'da baba oğlunu vurdu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Koçarlı ilçesinde çıkan tartışmada baba oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan tartışmada baba oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.


Edinilen bilgiye göre olay Hacıhamzalar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Baba O.T ile oğlu İsa Terzi (25) hayvanlara bakmak için evlerinin yanındaki dama gitti. Baba oğul hayvan damında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba O.T tüfekle, oğlu İsa Terzi'yi vurdu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İsa Terzi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Baba O.T Jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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