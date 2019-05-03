Aydın'da babalar bu program ile çocukları ile daha iyi diyalog kuracak

Fevzi Mürüvet Uğurluoğlu okulunda öğrencileri bulunan babalar, AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında eş ve çocukları ile daha iyi diyalog kurmak için eğitim aldılar. 12 hafta süren eğitimi başarı ile tamamlayan babalara törenle sertifika verildi.

1996 yılından beri babaların çocuklarının bakımında sorumluluk üstlenmeleri, çocukları ile demokratik bir ilişki kurarak, onların gelişimlerini etkin bir şekilde desteklemeleri için uygulanan “Baba Destek Programı”nın yoğun ilgi gördüğü kaydedildi. Okul Müdürü Doğan Bakır, uyguladıkları bu program ile, aile içindeki demokratik davranışların gelişip babaların çocuklarıyla daha çok ve daha sağlıklı iletişim kurduğunu belirtti.

Bilimsel gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen eğitim programının, babaların çocuk yetiştirme tutumlarında olumlu değişiklikler oluşturduğu gibi, çocuklarının da daha sağlıklı gelişmesine vesile olduğu belirtildi. Baba Destek Programı'na katılan tüm ebeveynlerin kurs sonunda çok geç kaldıklarına değindiğini belirten Baba Destek Programı Eğitimcisi Barış Kubilay, anne babanın çocuğun gelişiminde ortak sorumluluk alması gerektiğini çocukların sağlıklı gelişimi için hem evin hem de aile ortamının barış içinde olması gerektiğini söyledi.

Eğitim programının oldukça verimli geçtiğini belirten babalardan Fatih Koca, kurslardan sonra adeta hayatının değiştiğini bu değişikliğin tüm aileyi olumlu etkilediğini belirtti.