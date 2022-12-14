Aydın'da 'Bafa Gölü Tabiat Parkı Jandarma ile Güvende' çalışmaları sürüyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Söke ilçesi sınırları bulunan Bafa Gölü Tabiat Parkı'ndaki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Jandarma ekipleri Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda yaşayan ve doğada nadir bulunan yaban kuş türlerinin yaşam alanlarının kontrolü, çevredeki endemik bitki türlerinin izinsiz yurt dışına çıkarılmasının önlenmesi ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde Bafa Gölünde balık avcılığı yapan kişilerin kontrollerinin yapılması maksadıyla 'Bafa Gölü Tabiat Parkı Jandarma ile Güvende' faaliyeti gerçekleştirdi. Vatandaşlara bilgilendirme yapan jandarma ekipleri ilgili konuların yer aldığı broşürleri dağıttı.