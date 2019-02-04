İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da bağımlılık ile mücadele toplantısı yapıldı

Aydın’da Bağımlılık ile Mücadele Teknik Grupları 2019 yılı birinci toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'da Bağımlılık ile Mücadele Teknik Grupları 2019 yılı birinci toplantısı gerçekleştirildi.


Aydın Valiliği toplantı salonunda Vali yardımcısı Abdullah Aslan ve Teknik Kurul üyelerinin katılımı ile Bağımlılık ile Mücadele Teknik Çalışma Grupları 2019 yılı birinci toplantısı yapıldı. Teknik Çalışma Grubu toplantılarına katılan kurul üyeleri arasında bilgi alışverişi ve güçlü işbirliklerinin oluşturulması amaçlandı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘'Uyuşturucu Madde Nedir? Giriş Yolları ve Satışı'' konulu sunum ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, “Uyuşturucu Maddelerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri” konulu sunum gerçekleştirildi. Toplantıya katılan kurul üyelerinin fikir, proje, görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.