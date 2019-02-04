Aydın'da bağımlılık ile mücadele toplantısı yapıldı

Aydın'da Bağımlılık ile Mücadele Teknik Grupları 2019 yılı birinci toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği toplantı salonunda Vali yardımcısı Abdullah Aslan ve Teknik Kurul üyelerinin katılımı ile Bağımlılık ile Mücadele Teknik Çalışma Grupları 2019 yılı birinci toplantısı yapıldı. Teknik Çalışma Grubu toplantılarına katılan kurul üyeleri arasında bilgi alışverişi ve güçlü işbirliklerinin oluşturulması amaçlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘'Uyuşturucu Madde Nedir? Giriş Yolları ve Satışı'' konulu sunum ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, “Uyuşturucu Maddelerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri” konulu sunum gerçekleştirildi. Toplantıya katılan kurul üyelerinin fikir, proje, görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.