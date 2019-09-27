İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

‘Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.

‘Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.


Aydın Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarında yer alan değişiklikler açıklandı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından“2018-2023 Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı “ doğrultusunda kurumların 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde gerçekleştirdikleri faaliyetlerini içeren sunum gerçekleştirildi. Kurul üyelerinin değerlendirmeleri, görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.


Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve kurul üyeleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.