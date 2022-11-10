Aydın'da balık tezgahlarının yıldızı sardalya

Aydın'da kasım ayı itibariyle vatandaşların en çok tercih ettiği ve balıkçıların en çok sattığı balık sardalya oldu.

Et fiyatlarına oranla, daha ucuz olan balık fiyatları vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Vatandaşlar yüksek oranda vitamin içeren balıklara gerek fiyatlarının uygun olmasından gerekse de sağlık açısından büyük oranda ilgi gösteriyor. Özellikle vatandaşlar kilosu 40 liradan satışa sunulan sardalyayı tercih ediyor.

Üç yılda bir görülen bolluğun bu seneye denk geldiğini belirten balıkçı Yusuf Turgut, “ Palamutlarımız 40 ile 60 TL arasında çok uygun bir fiyattan satılıyor. Çinekop 150 TL gibi bir fiyattan 50 TL bandına inmiş durumda ilerliyor, neredeyse hamsi fiyatına çinekop satıyoruz. Hamsiye baktığımız zaman mevsimi olmadığı için şu anda vatandaşlar tarafından pek tercih edilmiyor. En fazla sattığımız balık hem lezzeti hem de 40 liralık uygun fiyatı sebebiyle sardalya oluyor. Hamsi, istavrit, çinekop ve palamut vatandaşlardan talep görüyor. Çok fazla tercih edilen balıklardan olan çupra 150 liradan 110 liraya düştü. Üst segment balıklara baktığımız zaman levrek 170, barbunlar 150-400 arasında, kalkan 600, lagos 800 civarında ilerlemekte. Balık, kırmızı ete oranla çok uygun ve bunun yanında çok faydalı bir besin konumunda bulunuyor. Özellikle göz sağlığı için çok büyük önem taşıyan fosfor içerikli sardalya ve hamsi, çocuklar için kesinlikle çok önemli bir besin kaynağı durumunda. Özellikle palamut ve sardalyada yüksek oranda omega 3 bulunuyor ve bu da çocuklar için vazgeçilmez bir vitamin kaynağıdır” dedi.