Aydın'da barajlar Şubat ayında da doldu, çiftçiler umutlandı

Aydın'da son haftalarda etkili olan yağışlı havalar çiftçilerin yüzünü güldürürken, barajlardaki doluluk oranları yükselmeye başladı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Aydın'da yeni yılın ilk aylarında görülen yağışlar yüzleri güldürdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışları ilerisi için umut verdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ile birlikte sulama sezonunda çiftçiler zor günler geçirirken, barajlardaki doluluk oranlarının 2021 yılına göre üst seviyede olması umut verdi. Yaşanan kuraklık barajlardaki doluluk oranlarına da yansırken son 10 yılın en düşük su seviyesi ise 10 Ocak 2021 tarihinde yüzde 18 olarak ölçülmüştü. 9 Şubat 2021 yılında il genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 31 iken 9 Şubat 2022 itibariyle yüzde 52'ye yükseldi.

Şubat ayının ilk haftalarındaki doluluk oranları çiftçilere umut vermeye devam ederken, Kemer Barajı'nın doluluk oranı yüzde 43'ten yüzde 76'ya, Çine Adnan Menderes Barajı'nın doluluk oranı yüzde 22'den yüzde 43'e, Topçam Barajı'nın doluluk oranı yüzde 25'ten yüzde 36'ya, Karpuzlu Yaylakavak Barajı'nın doluluk oranı yüzde 61'den yüzde 89'a, Karacasu Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 70'den yüzde 77'ye yükseldi. Gökbel Barajı'nın doluluk oranı yüzde 31'den yüzde 20'ye, İkizdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 17'den yüzde 16'ya düştü.

Yağışların daha devam edeceği öngörülürken, ileriki dönemlerde barajların tam kapasiteye yakın şekilde dolması bekleniyor.