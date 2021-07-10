Aydın'da başlayan araç kuyruğu Muğla'ya kadar devam etti

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte tatile erken başlamak isteyen vatandaşlar sahil bölgelerine akın ederken, Aydın-Muğla Karayolu'nda da uzun araç kuyrukları oluştu.

Normalleşme süreci ile birlikte yerli turistin de Kurban Bayramı tatili erken başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden tatil amacıyla Aydın ve Muğla bölgesini tercih eden vatandaşlar özellikle Aydın'ın Çine ilçesi ve Muğla yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Hafta sonu öğle saatlerinde başlayan ve kilometrelerce süren kuyrukta araç sahipleri de zaman zaman zor anlar yaşadı. Çine ilçesi Menderes Bulvarı sanayi girişinde başlayan araç kuyruğu, Çine'nin çıkışı Evciler Mahallesi'ne kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca devam ettiği görüldü.

Aydın'ın Çine istikametinden Muğla'ya gitmek isteyen tatilcilerin adresi ise Akyaka, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri oldu. Aydın'dan Muğla'ya kadar uzanan araç yoğunluğu ise Muğla'nın Yatağan girişinde uzun kuyruklara sebep olurken, Menteşe ilçesi çevre yoluna kadar yaklaşık 5 kilometrelik bir uzunluğa ulaştı. Karayolu üzerindeki sinyalizasyon ışıklarında ise araç kuyruklarının daha da uzadığı görüldü.

45 dakikalık yolu 2,5 saatte geldiler

İstanbul'dan Marmaris'e seyir halinde olan bazı vatandaşlar ise 45 dakika süren Aydın'ın Çine ilçesinden Muğla'nın Menteşe ilçesine 2,5 saatte geldiğini söyleyerek “Yollar çok kalabalık. Şehir merkezlerinde baya bir yoğunluk var. Çine'den Menteşe'ye 2,5 saatte geldik” dedi.

İzmir'den Dalaman'a giden bir başka vatandaş ise, “Dalaman'a varmamız 4-5 saate varacak galiba. Yollar ana baba günü” dedi.