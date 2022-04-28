Aydın'da bayram öncesi denetimler sıklaştı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca devam eden denetimlerini, bayram öncesinde sıklaştırdı. Yaklaşan Şeker Bayramı öncesinde harekete geçen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması, sofraların sağlıklı yiyecekle buluşması amacıyla gıda üretim, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler denetimlerini özellikle vatandaşların bayram alışverişlerinde yoğun olarak tercih ettiği iş yerlerinde yoğunlaştırdı. Denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası ve çalışanların temizliği konusunda incelemeler yapılıyor. Vatandaşların sağlığını korumak adına yoğun bir şekilde gerçekleştirilen denetimlerde kurallara ve hijyen koşullarına uymadığı tespit edilen firmalara ise idari işlem uygulandı.